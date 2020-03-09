Turistler: Türkiye virüsle savaşmayı iyi biliyor

İstanbul’a gelen çok sayıda turist, tedbirli ve güvenli olduğu için Türkiye’ye seyahat etmeyi seçtiğini söyledi. Filipinler’den İstanbul’a 3 gün önce gelen Nicole, “Bence Türkiye çok tedbirli ve bu ülkeye gelen kişiler için yeteri kadar güvenli. Burada henüz vaka yok, İstanbul’daki zamanımın tadını çıkarıyorum” dedi.

DAHA GÜVENDEYİZ

Pakistan’dan İstanbul’a 2 gün önce gelen Muhammed, Türkiye’nin güvenli olduğunu düşündüğünü belirtti: “Buradaki ziyaretimi uzatabilirim çünkü İstanbul çok güzel.” Moskova’dan gelen bir grup kadın turist ise, İtalya’nın mimarisi ile öne çıkan şehri Venedik ve Türkiye’ye gelmek arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını, ancak henüz virüs vakası görülmediği için biletlerini alıp buraya geldiklerini belirtti. Arnavutluk’tan gelen başka bir turist “Diğer ülkelerde virüsten etkilenen insanlar var. Buradaysa insanları virüsten nasıl koruyacaklarını biliyorlar” dedi.