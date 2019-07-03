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  3. Tunuslu vekillerden darbe girişimi iddiaları için araştırma talebi geldi

Tunuslu vekillerden darbe girişimi iddiaları için araştırma talebi geldi

Tunuslu vekillerden darbe girişimi iddiaları için araştırma talebi geldi

Parlamentodaki bazı grup başkanları yönetime darbe yapma girişimi olduğuna yönelik iddiaları araştırmak üzere bir komisyon kurulması önerisinde bulundu.

Tunus parlamentosundaki bazı grup başkanları, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin rahatsızlanmasının ve terör olaylarının ardından yönetime darbe yapma girişimi olduğuna yönelik iddiaları araştırmak üzere bir komisyon kurulması önerisinde bulundu.

Parlamento'da "Halk Cephesi" grup başkanı Heykel Belkasım, Nida Tunus grup başkanı Sufyan Tubal, Ulusal Koalisyon grup başkanı Mustafa bin Ahmed ile Özgür Tunus Projesi grup başkanı Hassune Nasfi darbe iddialarının ve Sibsi'nin vefat ettiği yönündeki söylentilerin araştırılmasını istedi. Nahda Hareketi Partisi Meclis Grup Başkanı Nureddin Bahiri de bazı tarafların terör saldırıları ve Sibsi'nin rahatsızlığından yararlanarak kargaşayı körüklediğini belirtti.

Parlamento Başkanı Muhammed en-Nasır ise söz konusu önerinin parlamento ofisine sunulacağını ve yarın yapılacak toplantıda kararın açıklanacağını duyurdu. Geçtiğimiz cuma Tunuslu gazeteci Lütfi Ammari, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Parlamento başkan yardımcısı Abdulfettah Muru ile koalisyon grubundan es-Sahabi bin Farac'ı "parlamento başkanına darbe yapma girişimiyle" suçlamıştı.

Tunus'ta geçen hafta aynı gün içinde başkent ve kırsalda üç terör saldırısı düzenlenmişti. Başkent Tunus'taki saldırılarda bir polis ölmüş, 5'i polis 8 kişi yaralanmıştı. Saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

(AA)

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