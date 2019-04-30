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Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor." ifadesini kullandı.

Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Bugün ise Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasında bulunmuştu.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

AA

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