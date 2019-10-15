Trump'tan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fox News muhabiri Katie Pavlich'in DEAŞ konusunda Avrupalı ülkelerin bir anlaşma yapmadığını anımsatarak, "Şimdi Almanya Başbakanı Angela Merkel ortaya çıkıp, Türkiye'ye (operasyondan) vazgeçmesini söylüyor. Avrupalıların çok fazla sorumluluğu yok mu?" paylaşımına yer verdi.

Söz konusu paylaşım için Pavlich'e teşekkür eden Trump, "Tutukladığımız ve Avrupa ülkelerinden gelen DEAŞ mensuplarının, geldikleri yere geri dönmesini önerdim ama bu önerim birçok kez reddedildi. Belki de onlar (Avrupa) her zamanki gibi ABD'nin büyük maliyetlerin altına gireceğini düşündü." ifadesini kullandı.

Trump, DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Askerlerimizin büyük kısmını Suriye'nin dışına çıkardım. Bırakın Suriye ve Esed, Kürtleri korusun ve toprakları için Türkiye ile savaşsın. Generallerime neden düşmanımızın toprağını korumak için, Suriye ve Esed için savaştığımızı sordum. Suriye'de Kürtler'in korunmasına yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir, bu Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte olabilir. Umuyorum iyi iş çıkarırlar. Biz 7 bin mil uzaktayız."

- Trump Meksika sınırına odaklanacak

Bazı kişilerin ABD'den, bu ülkenin düşmanı olan Esed yönetimindeki, 7 bin mil ötedeki Suriye sınırını korumasını istediğini belirten Trump, "Aynı zamanda, Suriye ya da onlara yardım etmek isteyen kim varsa, doğal olarak Kürtler'i korumak istiyor. Ben daha çok ABD'nin sınırı ve bir parçası olan güney sınırına odaklanmayı tercih ederim. Bu arada, (yasadışı göçmen sayıları) sayılar düşüyor ve duvar örülüyor!" mesajını paylaştı.

TRUMP'TAN "TÜRKİYE'YE YAPTIRIM" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, yakın zamanda şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtti.

Başkan Trump, "Ayrıca, çelik tarifeleri, Mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak. ABD aynı zamanda, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri de hemen durduracak." bilgisini paylaştı.

"Bu başkanlık kararnamesi, ABD'nin Suriye'de insan hakları ihlalleri, ateşkesi önleme, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesini engelleme, mültecileri zorla geri döndürmeye çalışma, Suriye'de barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit etme eyleminde bulunmuş olabilecek kişilere de güçlü yaptırımlar uygulamasına olanak tanıyacak." ifadesini kullanan Trump, kararname ile finansal kurumlar da dahil mal varlığına el koyma ve ABD'ye girişin yasaklanması gibi çok sayıda sonucu olacağını vurguladı.

- Türkiye'ye sivilleri koruma mesajı

Trump, göreve geldiği ilk günden beri yönetiminin ABD'nin güvenliği için çalıştığı ve DEAŞ'ı yüzde yüz yok ettiğine işaret ederek, "Türkiye bu kazanımları tehlikeye atmamalıdır. Türkiye aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde sivillerin, bilhassa da savunmasız etnik ve dini azınlıkların korunmasını öncelik haline getirmelidir. Sivillerin hedef gözetmeksizin hedef alınması, sivil altyapıların yok edilmesi, etnik ve dini azınlıkların hedef alınması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli mültecilerin eve dönüş sürecinin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde olması gerektiğine vurgu yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin askeri müdahalesi sivilleri tehlikeye atıyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça, Türkiye'nin eylemlerinin insani krizi tetiklediğini ve savaş suçu olabilecek şartlar oluşturduğunu söyledim. Türkiye, dini ve etnik azınlıklar da dahil sivillerin korunmasını garanti etmeli ve şimdi ya da gelecekte, bölgedeki DEAŞ teröristlerinin tutuklanmasından sorumlu olmalıdır. Ne yazık ki, Türkiye, saldırısının insani etkilerini azaltıyor gibi görünmüyor."

- Türkiye'ye "ekonomik" tehdit

Öte yandan, DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması sebebiyle Amerikan askerlerini Kuzey Suriye'den çektiğini belirten Trump, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin DEAŞ'ın tekrar bir araya gelmesini engellemek ve bölgedeki gelişmeleri gözlemlemek amaçlı başka bir bölgeye konuşlandırılacağını ifade etti.

Trump, geriye kalan DEAŞ militanlarının etkisiz hale getirilmesi için küçük bir birliğin Suriye'nin güneyindeki At Tanf bölgesinde kalacağını kaydederek, "ABD, Suriye'deki bu kötü eylemleri mümkün kılan, kolaylaştıran ve finanse edenleri hedef almak için ekonomik yaptırımları agresif bir şekilde kullanacak. Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yolu izlemeye devam ederse, Türkiye ekonomisini hızlı bir şekilde yok etmeye hazırım." değerlendirmesinde bulundu. (AA)