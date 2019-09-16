Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Göreceğiz

Küresel petrol üretiminin %5 kesintiye uğramasına sebebiyet veren Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin Trump'tan İran'ı suçlayan bir açıklama geldi.

Trump attığı tweetinde şu ifadelere yer verdi;

"İran'ın, drone düşürdüğünde bunun kasıtlı olduğuna ve olayın kendi hava sahalarında gerçekleştiğine ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlayın. Aslında, olay yakınında bile değildi. Onlar (İran), bunun yalan olduğunu bile bile tutturdular. Şimdi de Suudi Arabistan'daki saldırıyla hiç bir alakaları olmadığını söylüyorlar. Göreceğiz."