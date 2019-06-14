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  3. Trump'tan tanker saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: Saldırıyı İran gerçekleştirdi

Trump'tan tanker saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: Saldırıyı İran gerçekleştirdi

Trump'tan tanker saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: Saldırıyı İran gerçekleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine yönelik saldırının arkasında İran'ın olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine yönelik saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini söyledi.

Fox News'e verdiği ve bir bölümü yayınlanan röportajda Trump'ın, "Hürmüz Boğazı kapatılmayacak. Kapansa bile bu uzun sürmeyecek" dediği görülüyor. 

Trump, röportajda İran'ı nasıl durduracağı yönünde gelen bir soruya ise, "Göreceğiz" yanıtını verdi.

 

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