Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump'tan Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılara tepki

Trump'tan Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılara tepki

Trump'tan Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılara tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılar hakkında 'ABD, Sri Lanka halkına başsağlığı diliyor ve yardım etmeye hazırız.' açıklamasında bulundu.

x

Trump, Sri Lanka'daki terör saldırısına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Trump, ''ABD, Sri Lanka halkına başsağlığı diliyor ve yardım etmeye hazırız.'' ifadelerini kullandı.

- SRİ LANKA'DA KİLİSE VE OTELLERE SALDIRILAR

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 207 kişi öldü, 450 kişi yaralandı.

Ülkede sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.

Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Colombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 27'sinin yabancı uyruklu kişiler olduğunu bildirdi.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirdi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hatice Demet Akalın'a ateş püskürdü
Oğlunu kaybeden Eşref Kolçak zor günler geçiriyor
Serenay Aktaş ve Hakan Sabancı yeniden bir arada
Nilperi'nin Bebek'te gece yürüyüşü
Sinan Akçıl'ın eski sevgilisinden evliliğe ilk yorum
Bitkiler kuşkusuz ki görüntüleri ile bulundukları ortama güzellik katıyor. Bu güzelliği sıra dışı bi

Bitkilere şekil verirken eziyet mi ediyoruz?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ölüme ramak kala genç kızı polis kurtardı