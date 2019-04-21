Trump'tan Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılara tepki

Trump, Sri Lanka'daki terör saldırısına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Trump, ''ABD, Sri Lanka halkına başsağlığı diliyor ve yardım etmeye hazırız.'' ifadelerini kullandı.

- SRİ LANKA'DA KİLİSE VE OTELLERE SALDIRILAR

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 207 kişi öldü, 450 kişi yaralandı.

Ülkede sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.

Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Colombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 27'sinin yabancı uyruklu kişiler olduğunu bildirdi.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirdi.

(AA)