Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı

Geçtiğimiz günlerde ABD’de yaşayan Müslümanlar’ın temsilcileri ve Müslüman ülkelerin büyükelçilerine Beyaz Saray’da iftar yemeğinde ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.

Trump, “Bu kutsal gün hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara, fakirlere yardım etme, Tanrı’ya olan inançlarını kuvvetlendirme, ibadete sarılma ve diğer insanlarla yakınlaşma imkanı sunmaktadır.” ifadesini kullandı.

Trump, mesajını, Ramazan Bayramı’nın tüm Müslümanlara barış ve esenlik getirmesi temennisiyle tamamladı.