Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7966
  • 6,4798
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump'tan NASA'nın kadın ekibinin uzay yürüşüne canlı bağlantı

Trump'tan NASA'nın kadın ekibinin uzay yürüşüne canlı bağlantı

Trump'tan NASA'nın kadın ekibinin uzay yürüşüne canlı bağlantı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yaptığı uzay yürüyüşüne canlı yayınla bağlandı.

Trump, kızı Ivanka Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve NASA Başkanı Jim Bridenstine'nin de katılımıyla NASA'nın ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yaptığı uzay yürüyüşüne Beyaz Saray'dan canlı yayınla bağlandı.

Trump, astronotları, "çok cesur kadınlar" olarak nitelendirdi.

Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, ekibin tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi.

Astronot kadınlar, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum-iyon bataryalarla değiştirmek üzere uzay yürüyüşünü başlatmıştı.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
Pınar Altuğ imaj değiştirdi, eleştiriler oyuncuyu yine çılgına çevirdi!
Müge Anlı canlı yayında 'sevgilim' deyince sosyal medyada trend oldu
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!

Başkan Erdoğan´dan skandal mektuba ilk yorum

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları