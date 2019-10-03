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Trump'tan Meksika sınırına timsahlarla dolu hendek önerisi

Trump'tan Meksika sınırına timsahlarla dolu hendek önerisi

Piyasaya yeni çıkan bir kitapta Trump'ın Meksika sınırındaki akını durdurmak için sığınmacıları bacaklarından vurmayı önerdiği öne sürüldü. Trump'ın sınıra timsahlarla dolu hendekler kazılmasını istediği de iddia edildi.

Amerikan New York Times'dan iki gazetecinin kaleme aldığı "Sınır Savaşları: Trump'ın Göçmenlere Saldırısı" adlı kitap ismi gizli tutulan 10'dan fazla yetkili ile yapılan görüşmelere yer veriliyor.

İddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlarına "sığınmacıların bacaklarına ateş edilmesini" önerdi.

ABD Başkanı Trump'ın bir başka toplantıda da duvara elektrik verilmesini önerdiği, duvarın yılan ve timsahlarla dolu bir hendekle güçlendirilmesini önerdiği de ileri sürüldü.

Kitaptaki iddialarla ilgili Beyaz Saray'dan yalanlama gecikmedi. Ancak Trump daha önceki bir konuşmasında da sınırda taş atan göçmenlere askerlerin ateş açabileceğinden bahsetmişti.

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