Trump'tan Meksika sınırına timsahlarla dolu hendek önerisi

Amerikan New York Times'dan iki gazetecinin kaleme aldığı "Sınır Savaşları: Trump'ın Göçmenlere Saldırısı" adlı kitap ismi gizli tutulan 10'dan fazla yetkili ile yapılan görüşmelere yer veriliyor.



İddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlarına "sığınmacıların bacaklarına ateş edilmesini" önerdi.



ABD Başkanı Trump'ın bir başka toplantıda da duvara elektrik verilmesini önerdiği, duvarın yılan ve timsahlarla dolu bir hendekle güçlendirilmesini önerdiği de ileri sürüldü.



Kitaptaki iddialarla ilgili Beyaz Saray'dan yalanlama gecikmedi. Ancak Trump daha önceki bir konuşmasında da sınırda taş atan göçmenlere askerlerin ateş açabileceğinden bahsetmişti.