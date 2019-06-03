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03 Haziran 2019 Pazartesi 00:28 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 00:33

İngiltere ve ABD bunu konuşuyor... Trump'tan 'Meghan Markle' açıklaması

İngiltere ve ABD bunu konuşuyor... Trump'tan 'Meghan Markle' açıklaması

Londra ziyareti öncesinde İngiliz gazetesi The Sun'a mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump'ın, Sussex Düşesi Meghan Markle'ı "edepsiz" diye nitelemesi tartışmalara neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump "Asla Meghan Markle'a edepsiz demedim. Yalan medya tarafından uydurulmuş ve yine hazırlıksız yakalandılar. CNN, New York Times ve diğerleri özür dileyecek mi? Şüpheliyim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'a "edepsiz" demediğini iddia etti. 

Londra ziyareti öncesinde İngiliz gazetesi The Sun'a verdiği mülakatta Markle'ı "edepsiz" diye nitelemesi tartışmalara neden olan Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Trump, "Asla Meghan Markle'a edepsiz demedim. Yalan medya tarafından uydurulmuş ve yine hazırlıksız yakalandılar. CNN, New York Times ve diğerleri özür dileyecek mi? Şüpheliyim." ifadesini kullandı.

The Sun gazetesinin Trump'la röportajına dair haberinde, Trump'ın, eski aktris Markle'ın önceden kendisini "bölücü" ve "kadın düşmanı" olarak tanımladığının hatırlatılması üzerine "bundan haberinin olmadığını" söylediği ve Düşes için "Onun edepsiz olduğunu bilmiyordum." dediği belirtilmişti.

(AA)

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