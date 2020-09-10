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10 Eylül 2020 Perşembe 09:29 | Son Güncelleme:

Trump'tan koronavirüs itirafı: Ne kadar ölümcül olduğunu ilk aylarda biliyorduk

Trump'tan koronavirüs itirafı: Ne kadar ölümcül olduğunu ilk aylarda biliyorduk

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgının ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu bildiğini ve Amerikan halkını yanılttığını kabul etti. Trump, ülke çapında 195 binden fazla insanı öldüren koronavirüs salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgının ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu bildiğini ve Amerikan halkını yanılttığını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik." ifadelerini kullandı.

İHA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapında 195 binden fazla insanı öldüren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını kabul ederek, şu şekilde konuştu:

Halkı paniğe sürüklemek istemedik" şeklinde konuştu. Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’li gazeteci Bob Woodward’ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Covid-19’un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi" iddiaları ile ilgili olarak, "Ülkemizdeki paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik oluşturmayı sevmiyorum. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım sadece bu.” 

Trump, koronavirüs salgınının baş sorumlusunun Çin olduğunu bir kez daha tekrarlayarak ABD’nin Covid-19 salgını ile başarılı bir mücadele yürüttüğünü ve yakın zamanda aşı ve ilaç anlamında büyük atılım yapacaklarını belirtti.

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