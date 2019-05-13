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  3. Trump'tan İran'a gözdağı: Eğer bir şey yaparlarsa bu büyük hata olur

Trump'tan İran'a gözdağı: Eğer bir şey yaparlarsa bu büyük hata olur

Trump'tan İran'a gözdağı: Eğer bir şey yaparlarsa bu büyük hata olur

ABD Başkanı Trump, "İran'la neler olacağını göreceğiz. Eğer bir şey yaparlarsa bu çok kötü bir hata olur. Eğer (ABD'ye karşı) bir şey yaparlarsa karşılığı ağır olur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir adım atması durumunda karşılığının "ağır" olacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ile artan tansiyonun nasıl bir noktaya evrileceğinin zaman içinde ortaya çıkacağını ifade eden Trump, "İran'la neler olacağını göreceğiz. Eğer bir şey yaparlarsa bu çok kötü bir hata olur. Eğer (ABD'ye karşı) bir şey yaparlarsa karşılığı ağır olur." dedi.

İran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da yaptığı son açıklamada, hem üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit etmiş, hem de yeni bir nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söylemişti.

Şi ve Putin ile görüşme

Öte yandan Trump, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini kaydetti.

Trump, Rusya'ya karşı kendisinden daha sert bir ABD Başkanı gelmediğini, buna karşılık yine de kendisinin çok fazla eleştirildiğini belirtti.

Çin ile ticaret konusunda Şi ile Japonya'daki görüşmesinin önemli olacağını vurgulayan Trump, "Bu görüşmelerin verimli geçmesini ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde son olarak cuma günü Beyaz Saray'da görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak bir sonuca ulaşılamadan taraflar ayrılmıştı.

AA

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