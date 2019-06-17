Trump'tan ilginç çıkış: Öksüreceksen dışarı çık, burada öksüremezsin

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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te vergi siciline ilişkin açıklama yaptığı sırada, Ofis'te bulunan bir kişinin öksürmesinden rahatsız oldu.

Öksürük seslerinin kendi konuşmasını kestiği gerekçesiyle şahsın dışarıyı çıkarılmasını istedi.

Vergi sicilinin kamuya açıklanması konusunda röportaj veren ve bu konunun avukatların işi olduğunu belirten Trump, sözünün kesilmesi üzerine, "Öksüreceksen dışarı çık, burada öksüremezsin." dedi.

