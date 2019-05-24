Trump'tan Huawei açıklaması: Bu konu çözülebilir

Trump dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei Technologies'e yönelik şikayetlerinin bir ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.

"Huawei'nin ne yaptığına, genel güvenlik durumu, askeri durum açısından baktığınızda, çok tehlikeli olduğunu görüyorsunuz" diye konuşan Trump, "Eğer Çin ile bir anlaşma yaparsak, Huawei'nin de bir şekilde anlaşmanın içine dahil edilmesi olası" dedi.

Trump, Çin ile yakın bir zamanda ticaret anlaşmasına varılması için "hâlâ iyi bir olasılık" olduğunu vurguladı

(DHA)