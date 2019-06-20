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  3. Trump'tan düşürülen drone ilgili ilk son dakika açıklaması

Trump'tan düşürülen drone ilgili ilk son dakika açıklaması

Trump'tan düşürülen drone ilgili ilk son dakika açıklaması

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD İHA'sı düşürmesinin ardından Başkan Trump twitter hesabından açıklama yaptı. Trump, "İran çok büyük bir hata yaptı." ifadelerine yer verdi

İran Devrim Muhafızları internet sitesinden, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğünü duyurdu.
 
İran'ın iddiasının hemen ardından ABD'den kesin bir açıklama yapılmamasına rağmen AP'ye konuşan bir yetkili ABD İHA'sının vurulduğunu doğruladı.
 
CENTCOM DOĞRULADI
 
CENTCOM'dan olaya ilişkin açıklamasında, "RQ-4A Global Hawk tipi bir insansız keşif uçağı günün erken saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğu sırada İran'a ait bir karadan havaya füze sistemiyle vurularak düşürüldü." ifadesine yer verildi. 
 
''İRAN ÇOK BÜYÜK BİR HATA YAPTI''
 
İran'ın ABD İHA'sını vurma haberi, küresel bazda olası bir savaş tehlikesi nedeniyle endişe ile takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump Twitter adresinden bir mesaj paylaştı.
 
Trump paylaşımında, ''İran çok büyük bir hata yaptı'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray'da bugün ABD'nin düşürülen İHA konusunda Tahran'a nasıl tepki verileceğinin tartışılacağı toplantının yapıldığı bildirildi. Toplantıya ilişkin Beyaz Saray tarafından herhangi detay paylaşılmadı.

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