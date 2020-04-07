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  3. Trump'tan DSÖ'ye suçlama: Fonunu biz sağlıyoruz ama hala Çin odaklı

Trump'tan DSÖ'ye suçlama: Fonunu biz sağlıyoruz ama hala Çin odaklı

Trump'tan DSÖ'ye suçlama: Fonunu biz sağlıyoruz ama hala Çin odaklı

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütünü sert bir dille eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ), Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı bir tutum sergilemekle" suçladı.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz."

DSÖ'nün, Kovid-19 krizinin başlarında ABD'nin Çin'den gelen uçak seferlerini durdurma kararına ilişkin tavsiyelerine dikkati çeken Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Neyse ki Çin'e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?"

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