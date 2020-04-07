Trump'tan DSÖ'ye suçlama: Fonunu biz sağlıyoruz ama hala Çin odaklı
ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütünü sert bir dille eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ), Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı bir tutum sergilemekle" suçladı.
AA'nın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Trump, şu değerlendirmede bulundu:
"DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz."
DSÖ'nün, Kovid-19 krizinin başlarında ABD'nin Çin'den gelen uçak seferlerini durdurma kararına ilişkin tavsiyelerine dikkati çeken Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Neyse ki Çin'e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?"