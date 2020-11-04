Trump'tan dikkat çeken paylaşım: Oylarım sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan ABD başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece çoğunda açık ara olmak üzere önde gittiğim Demokrat yönetime sahip eyaletler birden ortaya çıkan eksik sandıkların sayılması ile sihirli şekilde ortadan kaybolmaya başladı."

İKİ KRİTİK EYALETTE DEMOKRAT BIDEN ÖNE GEÇTİ

Öte yandan, seçimin kaderine etki edecek iki eyaletten biri olan Michigan'da ABD Başkanı Trump önde gözüküyordu. Ancak Demokratlar'ın adayı Joe Biden saat 17.00 itibariyle 0.1 puan öne geçti. Eyaletin 16 delegesi bulunuyor. Kritik eyaletlerden Wisconsin'da da Biden'ın öne geçtiği belirtiliyor.