Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Basın toplantısı metninde 'Coronavirüs' yerine Çin virüsü yazdı

Trump Corona'nın üstünü çizdi, bakın ne yazdı!

Sabah'ın Washington Post'a dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalarda, virüsün Çin'den çıktığını söyleyerek "Corona" ifadesi yerine "Chinese" ifadesini kullanıyor.

Bu durum Pekin yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Trump yine aynı kelimeyi kullandı

ÜSTÜNÜ ÇİZİP ADINI DEĞİŞTİRDİ

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'un Jabin Botsford adlı fotoğrafçısı tarafından çekilen görüntüler olay oldu.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan karelerde, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, hazırlanan metne uymadığı ve "Corona Virus" ifadesindeki "Corana"yı değiştirerek "Chinese" yazdığı görüldü.