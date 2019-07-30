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Trump: Çin daha fazla beklerse 'daha zorlu bir anlaşma' yapılır

Trump: Çin daha fazla beklerse 'daha zorlu bir anlaşma' yapılır

ABD Başkanı Donald Trump Çin´le, kendisinin gelecek seçimi kazanması durumunda ya "daha zorlu bir anlaşma" yapılabileceğini, ya da hiç anlaşma yapılmayabileceğini söyledi.

Trump, ekibinin Çinli mevkidaşlarıyla ticari görüşmelere devam ettiğini fakat Çin tarafının anlaşmayı kendi yararlarına olacak şekilde değiştirmeye çalıştıklarını öne sürdü. Bunun yanında Çin ekonomisinin "çok kötü bir durumda" olduğunu iddia eden Trump, ABD ekonomisinin ise son üç yılda Çin ekonomisinden daha iyi seyrettiğini belirtti ve resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Çin ekonomisi çok kötü bir durumda, son 27 yılın en kötü seyrinde. Çin´in tarım ürünlerimizi almaya başlaması gerekiyordu fakat buna dair henüz bir işaret yok. Çin´in problem de bu, verdikleri sözleri tutmuyorlar. Ekonomimiz, Çin ekonomisine göre son üç yılda çok daha iyi durumda. Ekibim (Çin tarafıyla) görüşmelere devam ediyor fakat (Çin delegasyonu) sürekli olarak anlaşmayı kendi yararlarına olacak şekilde değiştirmeye çalışıyor. Bence, Demokrat birinin seçilme ihtimaline karşı bizim seçimlerimizi beklemeliler. İşte o zaman, ABD´yi öncekinden daha fazla kazıklayabilecekleri harika bir anlaşmaya varabilirler. Onların beklemelerindeki problem ise, ben yeniden başkan seçildiğimde şu an görüştüğümüzden ya daha zorlu bir anlaşlamaya varmak zorunda kalabilme olasılıkları, ya da hiç anlaşma olmaz. Bütün kartlarımız masada, önceki liderlerimiz bunu anlamıyorlar!"

Trump´ın açıklamaları, iki ülkenin Haziran´de Japonya´da düzenlenen G20 Zirvesi´nde yeniden başlayacakları sözünü verdikleri Şangay´daki görüşmelerden önce gelirken, bazı medya kaynakları iki tarafın da mevcut görüşmelerden olumlu bir sonuç beklemediğini öne sürmüştü.

DHA

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