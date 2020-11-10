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10 Kasım 2020 Salı 17:41 | Son Güncelleme:

Trump'tan "biz kazanacağız" mesajı

Trump'tan "biz kazanacağız" mesajı

ABD Başkanlık seçimlerinde 270'ten fazla delege sayısına ulaşan Demokratların Adayı Joe Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “biz kazanacağız” dedi.

ABD Başkanlık seçimlerinde 270'ten fazla delege sayısına ulaşan Demokratların Adayı Joe Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “biz kazanacağız” dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, “Kazanacağız” dedi. Yenilgiyi kabul etmeyen Trump açıklamasında, “Büyük ilerleme kaydedeceğiz. Sonuçlar haftaya gelmeye başlar. Amerika'yı yeniden harika yap” ifadelerini kullandı.

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