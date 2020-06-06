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  3. Trump'tan Almanya kararı: Askerlerin bir kısmını çekiyor
06 Haziran 2020 Cumartesi 15:19 | Son Güncelleme:

Trump'tan Almanya kararı: Askerlerin bir kısmını çekiyor

Trump'tan Almanya kararı: Askerlerin bir kısmını çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da konuşlu ABD askerlerinden 9 bin 500'ünü geri çekme kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pentagon'a Almanya'da daimi olarak görevli ABD askerlerinden 9 bin 500'ünü çekme talimatı verdiği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien tarafından imzalanan talimatname ile Almanya'daki ABD askerlerinin sayısının üst limitinin 25 bine düşürülmesi emri verildiği kaydedildi.

Bu talimatla halihazırda 34 bin 500 ABD askerinin görev yaptığı Almanya'dan 9 bin 500 asker çekilecek.

ABD'nin mevcut planlamasına göre Almanya'da 52 bine kadar asker bulundurulabiliyordu.

Öte yandan Pentagon, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

ABD ile Almanya arasında uzun zamandır NATO şemsiyesi altındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si kadar savunma harcaması taahhüdü ve Almanya'nın Rusya ile ilişkileri yüzünden gerginlik vardı.

Bu adımın iki NATO ülkesi arasındaki ipleri daha da gereceği belirtiliyor.

(AA)

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