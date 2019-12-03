Trump-Macron görüşmesinde gündem: NATO, Türkiye ve S-400'ler

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'yla ilgili eleştirilerine karşın ittifakın son 3 yılda oldukça büyük mesafe katettiğini söyledi.

Trump, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Macron ile görüştü.

Ülkelerin savunma için, gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini harcamasına ilişkin alınan karara hala bazı üyelerin uymadığını belirten Trump, Macron'un NATO'yla ilgili eleştirileri konusunda "NATO son 3 yılda oldukça büyük bir mesafe katetti. Bu oldukça gurur duyduğumuz bir durum. NATO harika bir görev icra ediyor." dedi.

Macron'un da NATO fikrine destek verdiğini ancak ittifakın iyi kullanılmadığını düşündüğünü ifade eden Trump, "Eğer iyi şekilde kullanılmıyorsa bu iyi olmaz." diye konuştu.

Fransa’nın Amerikan teknoloji şirketlerine vergi uygulamasına ile ilgili bir soru üzerine Trump, şunları kaydetti:

"Bir sonuca varmayı umut ediyoruz. Belki de böyle olmayacak, yeni vergiler getireceğiz. Amerikan şirketlerine biz vergi uygulamak istiyoruz, başkası değil. Cumhurbaşkanı şaraplara vergi uyguladığımızı biliyor, diğer vergiler de yolda. Bunu yapmak istemeyiz. İki tarafın da yararına olabilecek bir vergilendirme üzerinde çalışalım."

"ALMAK İSTEDİĞİNİZ HERKESİ ALABİLİRSİNİZ"

ABD'nin çok sayıda DEAŞ militanını yakaladığını söyleyen Trump, "Büyük bir kısmı Fransa’dan, Almanya’dan. Çoğu Avrupa’dan. Bazı ülkeler geri alma konusunda mutabıklar." ifadelerini kullandı.

Trump, daha sonra Macron'a dönüp, "Bazı sevimli DEAŞ militanlarını almak ister misiniz? Almak istediğiniz herkesi alabilirsiniz." dedi.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oldukça iyi ilişkisi olduğunu ifade eden Trump, "Suriye'den bazı askerlerimizi eve geri getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz." diye konuştu. Trump, petrol sahalarının ise kendi kontrolleri altında olduğunu vurguladı.

Trump, S-400 alımı konusunda yaşanan gerilime ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye Patriot sistemlerini almak istedi ama Obama yönetimi buna izin vermedi. Ancak diğer bir sistemi almaya hazır oldukları zaman buna müsaade ettiler. Türkiye uzun bir süre Patriot sistemini almak istedi. Bizim sistemimiz, NATO’nun kullandığı, harika bir sistem bu. Ancak Türkiye'ye satmak istemediler. Hikayenin iki tarafı var. Bunu söylemek zorundayım."

ABD Başkanı, İran konusunda yaptığı değerlendirmede de "Çok büyük gösteriler oluyor. Birçok kişiyi öldürüyorlar ve kimse bilmesin diye de interneti kapatıyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, gösteriler konusunda değerlendirme yapmayacağını ama desteklemediklerini kaydetti.

MACRON S-400'LERİ HEDEF ALDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesiyle ABD'nin, NATO'ya yaptığı katkıları hedef almadığını bildirdi.

Macron, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa ile ABD arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Macron, iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıkların aşıldığını söyledi.

Macron, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesinin tepkilere neden olduğuna dikkati çekerek, "Bu ifadeyle ABD'nin, NATO'ya yaptığı katkıları hedef almadım. Avrupa'nın, NATO bünyesinde daha güçlü olmasından yanayım." dedi.

İttifaka sadece maddi katkının yeterli olmadığının altını çizen Macron, "NATO'ya daha fazla para aktarılması ve asker sayısının artırılması gerektiğini söylemek yeterli değil. Öncelikle NATO'nun neye yaradığını ve neyi hedeflediğini bilmek gerekiyor. Bu konulara daha fazla açıklık getirilmesini istiyorum." diye konuştu.

Macron, "Suriye ve Irak'ta çok az sayıda yabancı savaşçı olduğuna" vurgu yaparak, "Önceliğimiz yabancı şavaşçılar değil DEAŞ ile mücadele." ifadesini kullandı.

"Terörün tanımı herkes için aynı değil. Terör nedir? Türkiye'ye baktığımda, Türkiye, bizimle omuza omuza DEAŞ ile mücadele edenlerle mücadele ediyor." değerlendirmesinde bulunan Macron, şunları kaydetti:

"Benim hakkımda kimin ne söylediği önemli değil. Ben kimseye hakaret etmedim. Türkler bir konuyu netleştirmeli. NATO üyesi olarak hem bizden hem de Rusya'dan silah satın alıyorsun. Bunun mantığı nedir? İyi anladıysam Türkiye, terör tanımı konusunda hemfikir olmazsa bu zirvede çıkacak tüm açıklamalara karşı çıkacak. Bazıları terörist olarak kabul ediliyor ama bizim tanımımıza uymuyor. Türkiye, NATO'ya tam üye olmak istiyorsa bunların cevaplarını vermesi gerekiyor."

Avrupa'da istikrarı sağlamak ve çatışmaları önlemek için Rusya ile stratejik bir diyalog kurulması gerektiğini belirten Macron, özellikle "İslam temelli terör" ile mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

Macron, Fransa'nın, NATO'da ABD'nin yükünü hafifletmek için sorumluluğunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

(AA)