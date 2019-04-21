Trump'ın Sri Lanka'daki patlamalarda '138 milyonun' öldürüldüğünü tweetlemesi infial yarattı

Pazar günkü Paskalya ayini sırasında Katolik kiliselerini ve otelleri hedef alan bir dizi bombalı saldırıyla sarsılan Güney Asya'daki ada ülkesnde ilerleyen saatlerde can kaybı 200'ü ve yaralı sayısı 450'yi geçti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 'korkunç terör saldırılarıyla ilgili ABD halkının Sri Lanka halkına kalpten taziyesini' tweetlerken yanlışlıkla saldırılarda en az 138 milyon kişinin öldürüldüğünü yazdı.

Başkan'ın Twitter hesabında 30 dakikadan uzun süre değiştirilmeden tutulan tweet, sosyal medyada ikaz, öfke ve alay konusu oldu.

Bir kullanıcı "Bahse girerim ki, Trump Sri Lanka'nın nerede olduğunu bile bilmiyor" derken bir başkası Başkan'ın 138 milyona çıkarken 'uçup uçmadığını' sorguladı.

Trump'ın başkanlık yemin töreninde fotoğrafların büyük boşluklar göstermesine rağmen bugüne değnki en büyük katılımın sağlandığı iddiasını da hatırlatanlar da oldu: "Neredeyse Trump'ın yemin törenindekiler kadar çok."

Sri Lanka vatandaşları da bu gaf karşısında Trump'a esef ederken ülkenin nüfusunun sadece 21 milyon olduğuna da dikkat çekti.

Kullanıcılar arasında 'sırf Trump karşıtlığı yüzünden yazım hatası olduğu çok belli bir tweeti eğlence gündemi yapıp Sri Lanka'daki trajediyi ikinci plana itenlere' yönelik eleştiri dile getirenler de çıktı.