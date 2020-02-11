Trump'ın sözde barış planı Ramallah'ta protesto edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Trump'ın açıkladığı sözde barış planına karşı çıkmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yapacağı konuşmadan saatler önce Ramallah'ın El-Manara Meydanı'nda düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, ABD'nin tek taraflı planına karşı, Devlet Başkanı Abbas ve Filistin yönetimini destekleyen sloganlar attı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Trump'ın sözde barış planına tepkilerini içeren ifadelerin yazılı olduğu pankartlar açtı.

Gösteriye katılan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ABD'nin sözde barış planını reddettiklerini ve Filistin yönetimini desteklediklerini söyledi.

- Arap ülkelerine "ABD'nin baskılarına boyun eğmeyin" çağrısı

Alul, Arap ülkelerine, tek taraflı sözde barış planının uygulamaya konulması için ABD'nin yaptığı baskılara boyun eğmeme çağrısında bulunarak, "Buradan ABD Başkanı Donald Trump'a sesleniyoruz: Filistin halkı aşağılanamaz. Halkımız meydan okumak ve direnmek için gerekli iradeye sahiptir." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının mücadele edecek ve Filistin'in geleceği için fedakarlıkta bulunacak güçte olduğunu vurgulayan Alul, Mahmud Abbas'ın da bugün BMGK'de yapacağı konuşmada, sözde barış planını kabul etmediklerini söyleyeceğini aktardı.

(AA)