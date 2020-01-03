Trump'ın paylaşımı ne anlama geliyor? Dikkat çeken detay

İran güdümündeki Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi, 31 Aralık’ta Bağdat’taki Yeşil Bölge’de ABD'nin Bağdat Büyükelçilik binasını basarak içeri girdi.

ABD ise büyükelçilik baskınının cevabını, Haşdi Şabi'ye yakınlığı ile tanınan ve Irak ve Suriye gibi sancılı bölgelerde İran askeri operasyonlarını yöneten İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek verdi.

Sıradan bir askeri operasyon olmaktan çok öte anlamlar taşıyan bu eylem, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

EMRİ TRUMP VERDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani'nin öldürüldüğünü, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri ile duyurdu.

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." iddiası da ortaya atıldı.

Florida'da tatilde bulunan ABD Başkanı Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.

SAVAŞ DURUMU

Trump'ın hesabından paylaştığı o bayrakla ilgili çarpıcı bir detaya ise Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan dikkat çekti.

Trump'ın bayrak paylaşımını Twitter hesabında "sabitlediğine" vurgu yapan Arıboğan, "ABD başkanı bu twiti sabitledi. Bir anlamda savaş durumuna geçtikleri sinyalini veriyor." değerlendirmesinde bulundu.