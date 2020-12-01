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01 Aralık 2020 Salı 07:21 | Son Güncelleme:

Trump'ın koronavirüs danışmanı görevinden istifa ettiğini duyurdu

Trump'ın koronavirüs danışmanı görevinden istifa ettiğini duyurdu
AA

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs danışmanı Dr. Scott Atlas görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs danışmanı Dr. Scott Atlas görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AA'da yer alan haberde Trump'a gönderdiği istifa mektubunda, "ABD Başkanı özel danışmanlığı görevimden ayrıldığımı bildiriyorum." ifadesini kullanan Atlas'ın görevden ayrılmasında, Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ana neden olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 4,5 ay önce bu göreve getirilen Atlas, özellikle maske konusundaki açıklamaları sebebiyle medyada yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Kasım ayı başında Rus RT kanalına bir röportaj veren Atlas, kamuoyunda ciddi eleştiri alınca kanalın, ABD Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'na (FARA) tabi olduğunu bilmediğini söylemişti.

<p>Editör: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p

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