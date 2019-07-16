Trump'ın ırkçı sözlerine sert yanıt: Biz dört kişiden fazlasıyız

Donald Trump’ın ırkçı eleştirilerine maruz kalan Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar, birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Ortak açıklama yapan kadın kongre üyeleri "dikkati dağıtmak için kurulan bu tuzağa düşmeyin" uyarısı yaptı.

"BİZ DÖRT KİŞİDEN FAZLASIYIZ"

Pressley, “Bu, basit bir şekilde artık nasır tutmuş kaosa ve bu yönetimin yozlaşmış kültürüne karşı dikkati dağıtma ve karışıklığa sevk etme girişimidir” dedi.

Trump’ın ötekileştirme ve susturma çabalarını reddeden Pressley, “Biz dört kişiden fazlasıyız. Takımımız daha geniş, daha eşit ve daha adil bir dünya inşa etmek isteyen herkese de açık” diye konuştu.

‘TAKIM’ DİYE HİTAP EDİLİYORDU

Tümü 2018’de seçilen Kongre üyelerine sıklıkla ‘takım’ diye hitap ediliyordu. Bu tabir, bu üyelerle sınır güvenliği üzerinden bir tartışma yaşamasının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından dillendirilmişti.