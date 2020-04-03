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  3. Trump'ın ikinci koronavirüs testi de 'negatif' çıktı

Trump'ın ikinci koronavirüs testi de 'negatif' çıktı

Trump'ın ikinci koronavirüs testi de 'negatif' çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin de "negatif" çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sabah Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Trump'ın sağlıklı olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade eden Conley, testin 15 dakikada sonuçlandığını kaydetti.

Conley, "Başkan Trump'ın test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Trump, ilk olarak 14 Mart'ta bir virüs testi yaptırmış ve onun da sonucu "negatif" çıkmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi hastalığa yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti.


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