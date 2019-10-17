Trump'ın gafı sosyal medyayı salladı! İtalya Cumhurbaşkanı'na böyle seslendi, tercüman şoke oldu

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısındaki gafları sosyal medyada gündem oldu. Mattarella'ya 'mozzarella' diyen Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ortaklığın ise 'Antik Roma'ya dayandığını' söyledi. Trump'ın bu sözleri ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve alay konusu haline geldi. ABD Başkanı söz konusu gaflara imza atarken İtalyan tercümanın yüz ifadesi de sosyal medyada viral oldu.