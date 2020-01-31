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  3. Trump'ın Florida'daki rezidansına bir arazi aracı girmeye çalıştı: Silah sesleri duyuldu

Trump'ın Florida'daki rezidansına bir arazi aracı girmeye çalıştı: Silah sesleri duyuldu

Trump'ın Florida'daki rezidansına bir arazi aracı girmeye çalıştı: Silah sesleri duyuldu

Trump'ın Florida'da konaklama yeri olarak kullandığı Mar-A-Lago tesisine, şüpheli bir araç güvenlik noktalarını ihlal ederek giriş kapısına ilerledi. Aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da konaklama yeri olarak kullandığı Mar-A-Lago tesisinde, şüpheli bir aracın güvenlik noktalarını ihlal ederek giriş kapısına ilerlemesi nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçti.

Palm Beach Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde siyah bir araç, Mar-A-Lago'daki iki güvenlik noktasını ihlal ederek giriş kapısına yöneldi.

Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine aracın kaçtığına işaret edilen açıklamada, aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın bugün akşam saatlerinde Washington'dan bu tesise hareket etmeleri bekleniyor.

(AA)


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