Trump'ın eski avukatından şaşkına çeviren ifade: Obama'yla alay etmek için ona benzeyen birini kovdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın yolsuzluktan üç yıl hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Dean Cohen, Trump hakkında bir kitap yayımladı. Kitabında Trump'ın ABD eski başkanı Hüseyin Barack Obama'dan nefret ettiğini yazan Cohen, Trump'ın Obama'ya benzeyen bir kişiyi ofisine çağırarak kovduğunu ifade etti.

DHA'da yer alan habere göre, Cohen ‘Disloyal: A Memoir' (Sadakatsiz: Anılar) isimli kitabında, Trump'ın seçilmeden önce 'The Apprentice' (Çırak) isimli yarışma programını sunduğu ve adayları "You're fired!" (Kovuldun) diyerek eleyen Donald Trump'ın Barack Obama'yla alay ettiği bir video da çektiği belirtildi.

'ÇAKMA-BAMA'

Trump'ın bir 'Çakma-Bama' kiralayarak ABD'nin ilk siyahi başkanını aşağılama ritüeli niteliğinde video çektiğini ve videonun sonunda "Kovuldun" dediğini ifade eden Cohen, çekim tarihini ve Obama'yı canlandıran siyah erkeğin kimliğini açıklamadı.