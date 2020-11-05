Trump'ın danışmanından ilginç görüntü: Seçimi kazanması için ayin düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı evanjelist isim Paula White-Cain, Trump'ın yeniden seçilmesi için dinsel tören düzenledi.

DHA'da yer alan habere göre, Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı.

Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti. Bu, bu durumun Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.