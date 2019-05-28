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28 Mayıs 2019 Salı 15:46 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:48

Trump'ın damadı Kushner Ürdün'ü ziyaret edecek

Trump'ın damadı Kushner Ürdün'ü ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli başdanışmanı Jared Kushner, yarın Ürdün'ü ziyaret edecek.

Ammon haber ajansının haberinde Kushner'in, birkaç ülkeyi ziyaret edeceği bölge turu kapsamında yarın Ürdün'e gideceği ifade edildi.

İsrail kaynaklı bazı basın kuruluşları, Trump'ın damadının, Ürdün temasları kapsamında Kral Abdullah ile yapacağı görüşmede Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayının da gündeme gelmesinin beklendiğini yazdı.

Ürdün şu ana kadar Bahreyn’deki çalıştaya katılıp katılmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

(AA)

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