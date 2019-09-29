Trump'ın azil süreci haftaya başlayabilir

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna lideriyle yaptığı gizli telefon görüşmesinde yasaları çiğnediği iddiasıyla azil sürecinin başlatılmasıyla ilgili CNN’e konuşan soruşturma oturumlarının başkanı Adam Schiff azil sürecinin haftaya başlama ihtimali olduğunu söyledi. Amerikalı haber kanalının aktardığına göre bir röportajında “Mümkün olan en kısa sürede harekete geçeceğiz” diyen Schiff, mahkeme çağrılarının da en erken gelecek hafta hazırlanmış olacağını belirtti. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi de hemen harekete geçeceklerini vurguladı. Pelosi, “Başkanın yaptıklarının netliği bize bir an önce harekete geçmekten başka çare bırakmıyor.” dedi.

POMPEO DA İFADE VERECEK

Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreciyle başbaşa bırakan Ukrayna görüşmesine ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ifadeye çağırdı. Temsilciler Meclisi’nin 3 komisyonu, Pompeo’dan, Trump’a yönelik azil soruşturması kapsamında Ukrayna’yla ilgili tüm belgeleri bir hafta içinde teslim etmesini istedi.

UKRAYNA TEMSİLCİSİ İSTİFA ETTİ

Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker’ın, azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle görevini bıraktığı bildirildi. Öte yandan Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılık Müdürü Nazar Holodnitskiy, Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın soruşturmaya dahil edilmediğini söyledi. Açıklamada “Ne kendisi, ne oğlu sorguya alındı, kanıt olmadığı için soruşturma kapandı” ifadeleri kullanıldı.

BEYAZ SARAY’DAN YENİ ÖRTBAS GİRİŞİMİ

Başkan’ın azlinin gündeme gelmesine neden olan Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin dökümünün yayınlanması sonrası Beyaz Saray’ın, olası yeni skandalların önüne geçmek için harekete geçtiği öğrenildi. CNN’in haberine göre Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la yaptığı görüşmelerin dökümlerine erişimi engellediği ifade edildi. Öte yandan Washington Post’un resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump’ın 2017 yılında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la yaptığı görüşmenin kayıtları da gizlendi. Bu kayıtlarda Trump’ın “Rusya’nın bizim seçimlere müdahalesiyle ilgilenmiyorum çünkü ABD de dünyada aynısını yapıyor” sözlerini sarf ettiği vurgulanıyor.

YERİNE GEÇİCİ OLARAK MIKE PENCE GEÇER

Oldukça uzun bir azil sürecinin ardından suçlu bulunması halinde Trump’ın yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence geçecek.

PELOSI: SONUNA KADAR GİDECEĞiZ

Çoğunluğunu Demokratların oluşturduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi sürecin peşini bırakmayacaklarını söyledi.