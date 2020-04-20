Trump'ı seçim telaşı sardı! Faturayı Çin'e kesmeye kararlı

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesi planlarını altüst eden virüs konusunda Çin’e yüklenmeyi sürdürüyor. Beyaz Saray’daki basın toplantısında konuşan Trump, “Hataysa hata. Çin virüsten kasten sorumluysa bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerekiyor” dedi.

Çinlilerin ‘utandığını’ savunan Trump, şu an ‘kontrolden çıkan bir hata mı, yoksa kasıtlı bir durum mu olduğuna’ dair bir mesele yaşandığını belirtip, “İlişkilerimiz çok iyi gidiyordu. Bir anda bu ortaya çıktı” dedi. Trump geçtiğimiz hafta da, virüsün Çin’de bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddiasını dışlamayarak, ABD’nin bu konuyu araştırdığını söylemişti. CNN televizyonu ise Amerikan istihbaratının ilgili incelemeleri başlattığını duyurmuştu.

YİNE KAFA KARIŞTIRIYOR



Trump’ın açıklamalarına salgının merkezindeki Wuhan’dan “bunlar imkansız ABD teorileri” yanıtı verildi. Koronavirüs salgınının başladığı Wuhan kentinde yer alan Viroloji Enstütüsü’ndeki P4 Laboratuvarı’nın başında olan Yuan Zhiming, devlet televizyonunda yer alan röportajında “Virüsün bizden yayılmış olması olasılığı yok” dedi. Zhiming, suçlamaları ‘insanların kafasını karıştırmaya yönelik komplo teorisi’ diye niteleyerek reddetti. Zhiming, “Araştırmalarımız çok sıkı mevzuat rejimine ve mesleki ahlak kurallarına bağlıdır, o yüzden kendimizden eminiz.” Çinli bilim insanları virüsün büyük olasılıkla Wuhan’daki bir vahşi hayvan pazarından yayıldığını savunuyor.

HAYVAN PAZARINA ÇOK YAKIN



Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün hayvan pazarının olduğu yerden sadece birkaç kilometre uzakta olduğunu biliyoruz. Yıllar boyunca bu laboratuvardaki bilim adamları koronavirüs konusunda gereğinden fazla uzmanlaştı" dedi.