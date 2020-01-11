Trump'ı kısıtlama yasası geçti

Tasarı,194 ‘hayır’ oyuna karşı 224 ‘evet’ oyuyla Meclis’ten geçti. 1973 tarihli Savaş Yetki Yasası, başkanın resmi bir savaş olmaksızın orduyu yetkilendirebilmesine izin verse de en az 48 saat önce Kongre’ye bilgi vermesini şart koşuyor.

ELÇİLİKLERİMİZE SALDIRACAKTI

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlenen hava saldırısı ile öldürülen İran general Kasım Süleymani ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, “Süleymani 4 ABD elçiliğine saldırı planlalıyordu” dedi.