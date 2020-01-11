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Trump'ı kısıtlama yasası geçti

Trump'ı kısıtlama yasası geçti

ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi, Süleymani’nin öldürülmesine yanıt olarak İran’ın, Irak’ta Ayn el-Esad hava üssünü vurmasının ardından Başkan Trump’ın bu ülkeye karşı askeri eylemlerini kısıtlayan tasarıyı onayladı.

Tasarı,194 ‘hayır’ oyuna karşı 224 ‘evet’ oyuyla Meclis’ten geçti. 1973 tarihli Savaş Yetki Yasası, başkanın resmi bir savaş olmaksızın orduyu yetkilendirebilmesine izin verse de en az 48 saat önce Kongre’ye bilgi vermesini şart koşuyor. 

ELÇİLİKLERİMİZE SALDIRACAKTI 

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlenen hava saldırısı ile öldürülen İran general Kasım Süleymani ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, “Süleymani 4 ABD elçiliğine saldırı planlalıyordu” dedi. 


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