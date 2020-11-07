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07 Kasım 2020 Cumartesi 07:41 | Son Güncelleme:

Trump'dan Biden açıklaması: Başkan olduğunu açıklamamalı

Trump'dan Biden açıklaması: Başkan olduğunu açıklamamalı
AA

ABD seçim sonuçları henüz netleşmemişken Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter hesabından, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı, hukuki muameleler daha yeni başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddia da bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA'da yer alan habere göre, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin kazananı henüz netleşmezken, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

Seçim gecesi tüm kritik eyaletlerde üstünlüğü olduğunu ancak bir gün sonra bu avantajı "esrarengiz bir şekilde" kaybettiğini belirten Trump, bu eyaletlerde hukuki yollara başvurabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

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