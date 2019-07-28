Trump'a yakın Senatör Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırım kararını engelledi

Daily Beast gazetesinin aktardığına göre, Cumhuriyetçi Parti'den liberteryen çizgideki Senatör Rand Paul, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatını sağlayacak Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırımlara dair yasa tasarısının yeniden incelenmesini istedi.

Yasa tasarısı, boru hattının denizden geçen kısmının inşasını yürütecek deniz aracının yanısıra gemi ile ilişkili özel ve tüzel kişilere yaptırımlar talep ediyordu.

Daily Beast, Paul’ün diğer senatörlere yazdığı mektubu aktardı.

Liberteryen çizgideki senatör, yaptırımların sadece Rusya’ya değil, ABD’nin Avrupa’daki müttefiklerine de zarar vereceğine dikkat çekti.

Mektubunda boru hattının denizden geçen kısmının yapımını ABD ile iş ilişkileri bulunan İsviçreli bir şirket ile Texas merkezli bir İtalyan şirketin yürüttüğünü de vurgulayan Paul, senatörlerden, yaptırım kararının Rusya’ya karşı koymak konusunda etkili bir strateji olup olmadığını yeniden değerlendirmelerini ve karara karşı çıkmalarını istedi.

Haberde, Paul’ün Trump’ın yakın bir dostu olduğu ve geçen yıl Trump’ın bir mektubunu Kremlin’e ilettiği hatırlatıldı.

(Sputnik)