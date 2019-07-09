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Trump'a saygı duymuyorum!

Trump'a saygı duymuyorum!

ABD Kadın Futbol Takımı’yla dünya şampiyonluğu yaşayan Megan Rapinoe, “Beyaz Saray’a gitmeyeceğim. Hak etmeyen birine saygı duymuyorum” dedi.

Kadınlar Dünya Kupası finalinde Hollanda’yı 2-0 yenen ABD Milli Takımı, tarihindeki 4. dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Takımın yıldızı Megan Rapinoe finalden önce, “Dünya Kupası’nı kazandığımızda Beyaz Saray’a gitmeyeceğim” demişti. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump, Rapinoe’ye, “Önce kazan, sonra konuş” yanıtını verdi. ABD mutlu sona ulaşırken Rapinoe’den yeni bir açıklama geldi. 34 yaşındaki futbolcu, “Saygı duyulmayı hak etmeyen birine saygı duymayı reddediyorum. Trump ayrımcı biri. Bu yüzden oraya gitmeyeceğim” dedi.

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