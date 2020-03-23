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  3. Trump'a koronavirüs şoku! En yakın isimde tespit edildi

Trump'a koronavirüs şoku! En yakın isimde tespit edildi

Trump'a koronavirüs şoku! En yakın isimde tespit edildi

ABD'de Başkan Donald Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'in bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Gizli Servis'ten yayımlanan açıklamada, bir çalışana yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı ve çalışanın karantina altına alındığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmede çalışanın yaklaşık 3 haftadır Gizli Servis'in korumakla sorumlu olduğu herhangi biri ya da diğer çalışanlarla teması olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli Servis, Trump ve ailesinin yanı sıra üst düzey Amerikalı yetkililere koruma sağlıyor.


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