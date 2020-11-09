Trump'a eşi ve damadından çağrı: Seçimi kaybettiğini kabul et

ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat Joe Biden kazandı. Donald Trump'ın ise seçim sonucunu kabullenmemesi ülkede gerilime neden oldu. Trump'ın eşi ve damadının, Trump'a seçimi kaybettiğini kabullenmesi gerektiğini söylediği iddia edildi.

DHA'da yer alan habere göre, tüm dünyanın günlerdir soluğunu tutarak takip ettiği ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı.

Demoktratların adayı Joe Biden'ın ipi göğüslediği seçim zaferinde rakibi Donal Trump'ın seçim sonucunu kabullenememesi ülkede gerilimi tırmandırdı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve kazandığını iddia eden Donald Trump’a eşi Melania Trump’ın ve oğlu Jared Kushner’ın, “Kaybettiğini kabul et” dediği öne iddia edildi.

Trump, seçim sonuçlarını yargıya taşıyacaklarını ifade etmişti.