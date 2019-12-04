Trump'a azil soruşturması raporu yayımlandı... Beyaz Saray'dan jet yanıt!

ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu açıkladı:

"Azil soruşturması, Trump'ın iktidarı kötüye kullandığına dair çok fazla kanıt ortaya koydu."

Rapora göre, Trump 'kişisel ve siyasi çıkarlarını ABD'nin ulusal çıkarlarının üzerinde tuttu' ve yalnızca başkanlık seçimi sürecindeki haklı rekabeti baltalamakla kalmayıp, aynı zamanda ABD'nin 'ulusal güvenliğini' de tehlikeye attı.

Raporda, "Başkan Trump, Ukrayna'ya askeri yardım için kendi seçim kampanyasına menfaat sağlayacak soruşturmaların açıklanması şartını koştu" ifadelerine yer verildi.

"Başkan, tanıklara mahkeme celplerini görmezden gelmeleri yönünde talimatı vererek azil soruşturmasına engel oldu" denilen raporda "ABD tarihinde Trump hariç hiçbir Başkan, yetkililere Kongre'ye ifade vermeme yönünde talimat vermedi" diye kaydedildi.



Raporda "Asli delilleri reddederek Kongre'ye engel olan Başkan Richard Nixon bile, Kongre'nin azil soruşturması yürütmesini kabul etmişti" ifadeleri kullanılarak "Donald Trump, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen bir azil soruşturmasını tamamen engellemek isteyen ilk başkandır" denildi.

Raporda şunlar kaydedildi:

"Kongre'ye ifade veren isimleri korkutmak ve korkutmaya çalışmak federal bir suçtur. Bu yasa federal yetkililer de dahil olmak üzere tüm vatandaşlar için geçerlidir. Bu kanunun ihlali halinde 20 yıla kadar hapis cezası verilebilir."

Beyaz Saray'dan yanıt: 'Sahtekarlık süreci'

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, rapora ilişkin yanıtında İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in liderliğindeki Demokratların, Trump tarafından yanlış bir şey yapıp yapmadığına dair kanıt üretmeyen 'tek taraflı bir sahtekarlık süreci' yürüttüğünü söyledi.

Grisham, "Bu rapor hayal kırıklarından başka bir şeyi yansıtmıyor. Başkan Schiff'in raporu, hiçbir kanıtı olmadığında kanıt üretmek için bocalayan bir bodrum katı bloggerının afaki ifadelerine benziyor" dedi.