Trump yönetiminden acımasız korona önlemi: Sorgusuz sualsiz 8800 çocuk kovuldu

CNN’nin haberine göre, ABD Sınır Devriye Şefi Yardımcısı Raul Ortiz, mahkemeye sunulan ifadesinde daha önce kamuoyuna duyurulmayan, Meksika sınırından sınır dışı edilen refakatsiz çocukların sayısına ilişkin bilgi verdi. Ortiz, Trump yönetiminin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin acil durum talimatı çerçevesinde 20 Mart’tan bu yana yeni kısıtlamalar doğrultusunda 159 binden fazla kişiyi sınır dışı ettiğini açıkladı. Raul Ortiz, 159 bin kişi arasında ülkeden hemen çıkarılan 8 bin 800 refakatsiz çocuk ile 7 bin 600 aile ferdinin bulunduğunu kaydetti.

OTELLERDE TUTULDULAR

Ortiz’in ifadesine, Trump yönetiminin, kısa süre önce Kovid-19 kısıtlamaları çerçevesinde göçmen çocukların ruhsatlı ve gözlem altındaki merkezler yerine otellerde tutulmasına ilişkin tartışmalı uygulamaya ilişkin bir mahkeme kararını temyize götürmesi doğrultusunda başvuruldu. Göçmen ve vatandaşlık hakları savunucuları, Trump yönetimini, kamu sağlığı savlarını, sert kısıtlamaları uygulamanın mazereti olarak kullanmakla eleştiriyor.

MAHKEMEDEN KARARA İPTAL

ABD’de federal mahkeme, Başkan Trump’ın yasa dışı göçmenlerin Kongre’deki koltuk sayısının belirlenmesinde nüfus sayımına dahil edilmemesi kararını durdurdu. New York Güney Bölge Mahkemesinden üç yargıç oy birliğiyle, ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu kararının ‘’yasa dışı’’ olduğuna ve ‘’anayasayı ihlal ettiğine’’ hükmetti. Beyaz Saray temyize gidecek.

