Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump ve Katar Emiri bir araya gelecek

Trump ve Katar Emiri bir araya gelecek

Trump ve Katar Emiri bir araya gelecek

Katar Emiri Şeyh Tamim el-Sani, 9 Temmuz’da ABD’nin başkenti Washington’da Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek.

Şeyh Tamim’in Başkan Donald Trump ile bir araya geleceği ve bölgedeki son gelişimler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları açıklandı. 

Beyaz Saray, ziyaretin ekonomik ve güvenlik bağlarını güçlendirme amacı taşıdığını ve anti terörizm gibi meselelerin görüşülmesinin amaçlandığını açıkladı. 

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar ile 2017 yılında bağlarını koparmış ve bölgedeki en kötü diplomatik krizlerden birisi olmuştu. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
<p>Şişli’de yoğun trafikte otomobiller durduğu esnada kadın bir sürücü, geçmek için kendisine korna

Kadın Sürücüden ´What The Hell´ Çıkışı :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türk araştırmacılar, Çernobil'de radyasyonun izini sürdü

'Efsane Ekspres' olarak bilinen 'Ankara Ekspresi' seferlerine başlıyor