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  3. Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi G-20 Zirvesi'nde görüşecek

Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi G-20 Zirvesi'nde görüşecek

Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi G-20 Zirvesi'nde görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek hafta Japonya’da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde görüşeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka şehrinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile genişletilmiş bir toplantı yapacaklarını açıkladı. Xi ile telefonda görüşen Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplantıdan önce ilgili ekiplerimiz görüşmeye başlayacak" ifadelerini kullandı. 

Xi’nin G-20 Zirvesi'nde Trump ile yüz yüze görüşmeyi kabul edip etmeyeceği konusunda Çin tarafından bir açıklamada bulunulmamıştı. 

(İHA)

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