  • $6,0342
  • 6,7419
  • 248.215
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 22:22 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 22:28

Trump: Uçak gemisi fırlatma sistemleri buharla çalışsın

Trump: Uçak gemisi fırlatma sistemleri buharla çalışsın

ABD Başkanı Donald Trump, uçak gemilerindeki fırlatma sistemlerinin buharla çalışması gerektiğini gündeme getirdi.

Anma Günü etkinlikleri kapsamında USS Wasp uçak gemisinde deniz piyadelerine hitap eden Donald Trump, Uçak gemilerindeki fırlatma sisteminin buharlı olması gerektiğini belirtti.
 
Kalabalığa 'Pasifik'in cesur ve güçlü savaşçıları' şeklinde hitap eden Trump, ''Bunca parayı elektriğe harcıyoruz ve kötü koşullarda kimse ne olacağını bilmiyor.'' dedi.
 
''SİPARİŞ VERECEĞİM''
 
Buharın 65 yıl boyunca mükkemmel çalıştığını söyleyen Trump, ''Bu elektrikli fırlatma sistemlerinin 900 milyondan daha fazla bir maliyeti var. Bunun için sanırım yeni bir uçak gemisi yaptığımızda buhar kullanılmasını isteyteceğim. dedi.
 
Trump, Japonya dönüşü yaptığı konuşmada, ''Onlar göstermek istiyorlar. Bizde daha fazla buluş istiyoruz hem de çok fazla...'' dedi.
 
ABD Donanması, Senato Silahlı Servisler Komitesinin bir üyesi olan Demokrat Senatör Tim Kaine'ye göre, bu yılın başlarında iki adet Ford sınıfı uçak gemisi almayı planladığını duyurdu.
 
Senato Silahlı Servisler Komitesi üyesi Demokrat Senatör Tim Kaine, bu yılın başlarında donanma için iki adet Ford sınıfı uçak gemisi alımı planlandığını duyurmuştu.
 

star.com.tr

Hikayesi Balkan Savaşlarına Uzanan Bir Deyim: Eşek Sudan Gelinceye Kadar Dövmek | #GalatıMeşhur

Beslenmede Doğru Bildiğimiz Yanlışlar Nelerdir? #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Matematik öğretmeni bakın ne yaptı

PKK’ya karşı Pençe Harekatı başladı… Komandolarımız Irak’ın kuzeyinde

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.