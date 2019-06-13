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13 Haziran 2019 Perşembe 23:45 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 23:50

Trump Twitter'dan duyurdu: Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevden ayrılıyor

Trump Twitter'dan duyurdu: Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevden ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ayın sonunda görevden ayrılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın görevden ayrılacağı bildirildi. Kararı, ABD Başkanı Trump açıkladı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"3.5 yılın ardından harika Sarah Sanders'ımız bu ayın sonunda Beyaz Saray'dan ayrılacak ve Arkansas eyaletindeki evine dönecek. Olağanüstü yeteneklere sahip, inanılmaz bir iş yapan çok özel bir insan! Umarım Arkansas Valiliği'ne aday olmaya karar verir, harika olurdu. Sarah, iyi bir iş çıkardığın için teşekkürler!"

Sanders, Ocak 2017'de Sean Spicer'in istifasından bu yana Beyaz Saray'ın basın sözcülüğünü üstleniyordu.

Diğer yandan Sanders'ın aylardır basın brifingi vermediği görülüyordu. Washington Post'un “Sarah Sanders Watch”una göre sözcü, 11 Mart'tan beri basın mensuplarıyla bir araya gelmiyo

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