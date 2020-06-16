Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8221
  • 7,7438
  • 378.937
  • 109556
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ‘Trump Tepeleri'nde İsrail işgali başlıyor
16 Haziran 2020 Salı 03:41 | Son Güncelleme:

‘Trump Tepeleri'nde İsrail işgali başlıyor

‘Trump Tepeleri'nde İsrail işgali başlıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıması üzerine bölgedeki bir yerleşim yerine ‘Trump Tepeleri' denilmesi için gerekli pratik adımların atılmaya başlandığını söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye’de işgal altındaki Golan Tepeleri’nde ‘Trump Tepeleri’ ismini vereceği bir yerleşim biriminin inşası için ‘gerekli adımın atılacağını’ söyledi. İlk olarak geçen sene ilan edilen ‘Trump Tepeleri’ planı, ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri’ni İsrail’e ait olarak tanıması üzerine ilan edilmişti. Söz konusu açıklama ayrıca, Trump’ın doğum gününe denk geldi.

Çad Sağlık Bakanı: Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var
Belediye Başkanı isyan etti: Sizce bu normal mi arkadaşlar!
Erzincan'da bir araç nehre düştü: Ölü ve yaralılar var!
Uluslararası topluma çağrı: Hesap sorulsun!
İran'dan sonra Meksika da ambargoya rağmen Venezuela'ya akaryakıt satmaya hazır
Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu, o anlar kamerada

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu, o anlar kamerada

İlk detaylar geldi! Milli elektrikli tren raylara inmeye hazır

İlk detaylar geldi! Milli elektrikli tren raylara inmeye hazır

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumların&#x

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumlarını neler bekliyor?

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu