‘Trump Tepeleri'nde İsrail işgali başlıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye’de işgal altındaki Golan Tepeleri’nde ‘Trump Tepeleri’ ismini vereceği bir yerleşim biriminin inşası için ‘gerekli adımın atılacağını’ söyledi. İlk olarak geçen sene ilan edilen ‘Trump Tepeleri’ planı, ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri’ni İsrail’e ait olarak tanıması üzerine ilan edilmişti. Söz konusu açıklama ayrıca, Trump’ın doğum gününe denk geldi.