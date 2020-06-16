16 Haziran 2020 Salı 03:41 | Son Güncelleme:
‘Trump Tepeleri'nde İsrail işgali başlıyor
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıması üzerine bölgedeki bir yerleşim yerine ‘Trump Tepeleri' denilmesi için gerekli pratik adımların atılmaya başlandığını söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye’de işgal altındaki Golan Tepeleri’nde ‘Trump Tepeleri’ ismini vereceği bir yerleşim biriminin inşası için ‘gerekli adımın atılacağını’ söyledi. İlk olarak geçen sene ilan edilen ‘Trump Tepeleri’ planı, ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri’ni İsrail’e ait olarak tanıması üzerine ilan edilmişti. Söz konusu açıklama ayrıca, Trump’ın doğum gününe denk geldi.