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  3. Trump onay verdi! Hastane gemisinin rotası New York

Trump onay verdi! Hastane gemisinin rotası New York

Trump onay verdi! Hastane gemisinin rotası New York

ABD Başkanı Donald Trump New York'a 1000 odalı hastane gemi gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump New York'a 1000 odalı hastane gemi gönderiyor. Hastane geminin, koronavirüs (Covid-19) vakası haricindeki hastalıklara sahip kişilerin bakımı ve tedavisi için kullanılacağı belirtildi.

DHA'nın aktardığı habere göre, New York Valisi Andrew Cuomo tarafından yapılan açıklamada, New York'a Başkan Trump tarafından ABD Ordusuna ait hastane gemi göndereleceği ifade edildi. 

Öte yandan ABD Ordusu tarafından verilen bilgiye göre hastane geminin, koronavirüs (Covid-19) hastalarını tedavi etmeyeceğini virüs harici hastalıklara sahip hastaların bakımı ve tedavisi için kullanılacağı belirtildi. 

New York'ta bulunan hastanelerin yükünü alacak gemi hastane için Vali Cuomo, "1000 odalı Konfor, New York Limanı'na demir atacak. Hastane yatakları ihtiyacımız olan şey" dedi.


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